"Заговор Обамы": в Конгрессе заговорили о допросе экспрезидента из-за дела Трампа

Барак Обама / © Associated Press

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не исключает, что Конгресс может вызвать бывшего президента Барака Обаму для дачи показаний по делу о предполагаемом сговоре с американскими спецслужбами на выборах 2016 года.

Об этом сообщает Breitbart.

По словам Джонсона, речь идет о попытке увязать тогдашнего кандидата Дональда Трампа с Россией и взорвать его кампанию.

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"Мы обязаны идти за правдой, куда бы она ни привела", - заявил Джонсон в интервью журналисту Дэвиду Броди. Он отметил, что действия представителей администрации Обамы могли служить примером "политического заговора", целью которого было уничтожить оппонента из другой партии.

"Если Обаме это неприятно, значит, не стоило этим заниматься - а, похоже, именно это и произошло", - добавил он.

Тему развила директор Национальной разведки Тулси Габбард, которая на прошлой неделе заявила, что располагает документами, которые, по ее словам, подтверждают причастность Обамы к попыткам подрыва легитимности избрания Трампа. По ее словам, речь идет о "предательском сговоре", организованном высокопоставленными чиновниками с целью "многолетнего переворота".

"Это было вопиющее злоупотребление властью, угрожающее самой основе нашей республики", - сказала Габбард. Она также утверждает, что администрация Обамы сфабриковала и политизировала разведданные, чтобы заложить почву для ложных обвинений в вмешательстве России в пользу Трампа.

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По ее словам, более 100 документов, обнародованных в пятницу, указывают на то, что сговор координировался Обамой за несколько недель до истечения президентского срока. "Это не вопрос партий - это вопрос о будущем нашей демократической системы", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Барака Обаму "нанять адвоката" после публикации документов, которые, по версии администрации Трампа, подтверждают участие Обамы в политизации расследования о связях с Россией.