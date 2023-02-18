"Заговор Запада": в Афганистане талибы запрещают противозачаточные средства

В Афганистане представители движения "Талибан", захватившего власть в стране, прекратили продажу противозачаточных средств в двух крупных городах — "их использование является сговором Запада с целью контроля над мусульманским населением".

Об этом пишет The Guardian.

Журналистам стало известно, что талибы ходят в аптеки и приказывают убрать с полок все противозачаточные препараты и средства.

"Они дважды приходили ко мне с оружием и угрожали, чтобы я не хранил противозачаточные таблетки для продажи. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу этих товаров", — сказал владелец одной из кабульских аптек.

Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе тоже сообщили, что им запретили хранить какие-либо противозачаточные препараты.

"Противозачаточные таблетки и инъекции нельзя хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы очень боимся продавать запасы", — отметил другой владелец аптеки.

Напомним, приход к власти радикального движения "Талибан" в Афганистане вызвал ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки были вынуждены покинуть свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов.

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