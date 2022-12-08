Загримированные под похищенного в Херсоне енота российские школьники устроили странную акцию (видео)

Ученики одной из школ сняли видео вместе "с шефами из кемеровского ОМОН "Оберег".

В российском Кемерово школьников загримировали под похищенного оккупантами в Херсоне енота, и записали с ними видеопоздравления захватчикам и самому пленному животному.

Соответствующий ролик появился в Сети.

"Наши ребята передали привет еноту Херси и его боевым товарищам вместе с шефами из кемеровского ОМОН "Оберег", – говорится в сообщении кемеровской школы №74.

Так, на опубликованном видео зафиксированы школьники, загримированные под енота и одетые в военную форму с бордовыми беретами на головах. Они позируют на фоне елки с подарками и оружием в руках. В обращении дети передали привет оккупантам из Росгвардии Кузбасса и похищенному украинскому еноту.

Напомним, енот из Херсона был похищен оккупантами перед их бегством из города. Кроме имущества гражданских, вражеские войска воровали даже животных из местного зоопарка. В Сети было выложено видео, как российский захватчик вылавливает в вольере енотов, хватая их за хвост и бросая в коробку.

Этот факт возмутил украинцев, и они зарегистрировали на сайте президента петицию с предложением обменять енотов на одесский памятник российской императрице Екатерине II, который вот-вот должны демонтировать.

В то же время в Министерстве культуры Украины не прочь обменять похищенное из музеев Херсонщины имущество и енотов на памятники русским писателям.

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