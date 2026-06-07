Пищевое отравление / © pixabay.com

Реклама

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о глобальном кризисе безопасности пищевых продуктов: более 860 миллионов человек ежегодно болеют и около 1,5 миллиона умирают из-за употребления загрязненной или неправильно обработанной пищи.

Об этом говорится в новом отчёте ВОЗ, обнародованном 7 июня, который цитирует Euronews.

По данным организации, миллионы людей во всем мире ежедневно сталкиваются с серьезными последствиями для здоровья из-за пищевых отравлений и инфекций.

Реклама

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что проблема безопасности пищевых продуктов имеет универсальный характер.

«Безопасность пищевых продуктов — это не абстрактный вопрос, он касается каждого приема пищи, каждой семьи, каждого дня», — заявил он.

Он также подчеркнул, что впервые страны получили более полную картину масштабов проблемы, что позволяет точнее определять регионы с высокими рисками и формировать эффективную политику реагирования.

Причины заболеваний

В отчете ВОЗ оценивается, что только в 2021 году пищевые заболевания привели к потере около 310 миллиардов долларов из-за снижения производительности труда.

Реклама

Организация отмечает, что значительную часть случаев можно было бы предотвратить путем улучшения доступа к чистой воде, санитарии и гигиены, соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов, в частности пастеризации, а также путем усиления медицинской помощи для уязвимых групп населения.

ВОЗ отдельно предупреждает, что изменение климата будет усиливать риски пищевых отравлений. Экстремальные погодные явления, повышение температур и изменения режимов осадков будут создавать благоприятные условия для распространения как известных, так и новых пищевых инфекций.

Самые уязвимые — дети

Больше всего от последствий опасной пищи страдают дети в возрасте до пяти лет. Они имеют втрое более высокий риск пищевых отравлений по сравнению со старшими возрастными группами.

На эту категорию приходится около 29% глобального бремени заболеваний, связанных с опасной пищей, и 143 тысячи смертей только в 2021 году.

Реклама

«Хотя маленькие дети составляют лишь 9% населения мира, они страдают почти от трети всех случаев пищевого отравления», — отметили в ВОЗ.

Также отмечается, что влияние токсичных веществ через пищу может иметь долговременные последствия для развития мозга и нервной системы детей.

Отчет также фиксирует значительное неравенство в распределении рисков. Наибольшая нагрузка приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке и Юго-Восточной Азии, где фиксируется почти 75% всех случаев и около 60% смертей.

Риски для Европы

В Европе самыми распространенными пищевыми инфекциями остаются кампилобактериоз и сальмонеллез.

Реклама

Первый чаще всего связан с сырой или недостаточно термически обработанной птицей, непастеризованным молоком и загрязненной водой. По данным EFSA, заболевание имеет сезонный характер с пиком в летние месяцы.

Сальмонеллез обычно связывают с яйцами, сырой свининой, индейкой и курятиной. В тяжелых случаях инфекция может приводить к осложнениям, опасным для жизни.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны готовиться к возможному увеличению количества случаев хантавируса после вспышки на круизном судне MV Hondius.

Новости партнеров