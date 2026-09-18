Загрыз в собственном дворе: медведь ночью напал на 66-летнюю женщину

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В Красноярском крае России бурый медведь убил 66-летнюю женщину. Ее тело нашли ночью у дома на краю леса. Это уже четвертое смертельное нападение хищника в регионе за последние недели.

О деталях инцидента сообщает издание Metro.

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Медведь пробрался во двор и загрыз женщину: что известно

Жертву, которую СМИ идентифицируют как Людмилу Т., нашли примерно в 15 метрах от ее дома в отдаленном селе Верхний Кебеж. Она жила сама на краю населенного пункта рядом с густым лесом и чуть больше месяца должна была отпраздновать свое 67-летие. Следователи подтвердили, что женщина скончалась на месте от травм, характерных для нападения дикого животного.

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По предварительным данным, медведь проник во двор ночью 16 сентября, повредив забор. На деревянной стене под открытым окном дома остались глубокие царапины. Следственный комитет не нашел доказательств того, что зверь залез непосредственно в дом. Основная версия следствия — женщина услышала шум в саду и вышла на улицу, где и подверглась нападению.

В то же время, источники в экстренных службах выдвигают предположение, что Людмила могла просто выглянуть в открытое для проветривания окно, и именно тогда хищник ее схватил. Точные обстоятельства еще не устанавливаются. Известно, что в ту ночь в доме находилась соседка, спавшая на матраце прямо под этим окном — она не пострадала. После нападения животное скрылось, полиция и местные охотники развернули его поиски.

По данным министерства природных ресурсов РФ, ежегодно в стране регистрируется от 20 до 30 нападений медведей. Чиновники объясняют частые встречи с хищниками тем, что животные привыкают искать пищу в открытых мусорных баках. Ситуацию обостряет и значительный рост популяции бурых медведей: по оценкам ведомства, в 2026 году их количество достигло почти 307 900 особей по сравнению со 130 000 в 1990 году.

Приступы медведей — последние новости

Напомним, в селе Нижняя Апша возле Солотвино в Закарпатской области ночью 1 сентября заметила медведя. Животное бродило по улицам населенного пункта и заходило во двор местных жителей.

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В Красноярском крае РФ медведь загрыз двух женщин, которые пошли за грибами. Тела двух 67-летней и 73-летней жительниц со следами нападения дикого животного на днях обнаружили в лесу в нескольких километрах от поселка Подтесово.

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