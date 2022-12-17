Захарова истерически заявила о "притеснении русскоязычных", потому что Молдова запретила вещание телеканалов за пропаганду

В МИД РФ требуют "принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации".
В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в "притеснении русскоязычных" из-за того, что Кишинев решил приостановить вещание шести пророссийских телеканалов за распространение лжи.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликовало российское министерство.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Молдова "сохраняет курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране", используя методы тоталитарной цензуры и "зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения".
"Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как поругание принципа плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны его также как циничное притеснение прав национальных меньшинств ", — заявило российское ведомство.
Напомним, 16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova. В Молдове это решение объяснили тем, что телеканалы распространяли некорректную информацию при освещении происходящего в стране, а также войны в Украине.
Заметим, Захарова уже не впервые обвиняет Молдову в "притеснении русскоязычных". Так, в своем последнем заявлении спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове. Она выразила мнение о том, что он "приведет к ограничению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с Россией".
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