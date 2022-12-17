Захарова истерически заявила о "притеснении русскоязычных", потому что Молдова запретила вещание телеканалов за пропаганду

В МИД РФ требуют "принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации".

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в "притеснении русскоязычных" из-за того, что Кишинев решил приостановить вещание шести пророссийских телеканалов за распространение лжи.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликовало российское министерство.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Молдова "сохраняет курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране", используя методы тоталитарной цензуры и "зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения".

"Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как поругание принципа плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны его также как циничное притеснение прав национальных меньшинств ", — заявило российское ведомство.

Напомним, 16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova. В Молдове это решение объяснили тем, что телеканалы распространяли некорректную информацию при освещении происходящего в стране, а также войны в Украине.

Заметим, Захарова уже не впервые обвиняет Молдову в "притеснении русскоязычных". Так, в своем последнем заявлении спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове. Она выразила мнение о том, что он "приведет к ограничению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с Россией".

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