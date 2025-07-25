Захарова возмутилась из-за вхождения украинских военных самолетов в воздушное пространство Румынии

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично заявила, что Румыния «не думает о рисках», слишком спокойно реагируя на нарушение воздушного пространства украинскими военными самолетами.

Как сообщает румынское издание Digi24, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства имела в виду инцидент, который произошел в ночь на 21 июля возле украинско-румынской границы.

В своем заявлении на брифинге в четверг, 24 июля, Захарова возмутилась реакцией Бухареста на вхождение в воздушное пространство страны четырех украинских военных самолетов, которые спасались от российских атак на инфраструктуру аэропортов на западе Украины.

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Представительница государства-агрессора нагло заявила, что успокаивающие сообщения об отсутствии угрозы со стороны украинских самолетов для гражданского населения резко контрастируют с заявлениями об обломках российских БПЛА, которые, по ее словам, «по неизвестным причинам оказались на территории Румынии».

«Подтверждение Министерством обороны Румынии того, что воздушное пространство страны использовалось Воздушными силами Украины для рассредоточения самолетов, чтобы избежать потерь „на земле“, прекрасно вписывается в официальную логику Бухареста, который последовательно поддерживает киевский режим», — сказала Захарова.

По информации румынского издания, ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на 21 июля, около 03:00 системы радиолокационного наблюдения зафиксировали воздушные цели, двигавшиеся на разных траекториях полета в воздушном пространстве Украины, к северу от границы с Румынией, вблизи района Марамуреш — Сучава.

Украинские власти подтвердили, что приняли меры для рассредоточения военных самолетов с аэродромов на западе Украины после массированных атак Российской Федерации на инфраструктуру украинских аэропортов.

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«Во время операций, которые проводились между 03:30 и 06:00, было обнаружено 12 украинских воздушных целей, находившихся в воздушном пространстве Украины к северу от границы с Румынией. Четыре из них непреднамеренно на несколько минут вошли в воздушное пространство нашей страны, не представляя реальной угрозы национальной безопасности, жизни людей или румынскому наследию», — говорится в сообщении румынского министерства обороны.

Напомним, в ночь на понедельник, 21 июля, соседняя Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации по Украине.

Той ночью Ивано-Франковск подвергся крупнейшему комбинированному российскому удару ракет и «Шахедов».