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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Заходят, как дети в школу": удар "Фламинго" по Волгограду попал на видео, эпические кадры

Российские пропагандисты бьют тревогу из-за очередного провала оборонительной системы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Ракета "Фламинго"

Ракета "Фламинго"

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по глубокому тылу врага. Целью атаки стал стратегический оборонный завод «Титан-Баррикады», расположенный в Волгограде. Предприятие, занимающееся изготовлением критически важного вооружения для оккупационной армии, получило серьезные разрушения в результате попадания новейших высокоточных ракет FP-5 Flamingo.

В сеть попали кадры момента атаки.

Защитить стратегический объект не смог даже разрекламированное кремлевскими рупорами ПВО.

«Приліт» по заводу / © Фото из открытых источников

На обнародованных видеозаписях ясно видно, как после мощных взрывов территорию охватило масштабное задымление. Столб дыма и огня был виден в нескольких километрах от эпицентра «прилетов».

Удар по Волгограду нанес серьезный удар не только по производственным мощностям агрессора, но и по его информационной машине. Российская пропаганда, которая годами отчитывалась о стопроцентной эффективности собственной ПВО и тратила миллиарды на создание иллюзии безопасности, оказалась в глубоком кризисе.

«Z-патриотам уже совсем не смешно после каждого ракетного удара Сил Обороны пропаганда рушится на глазах. Столько бабла угрохали, чтобы врать россиянам, а в результате ничего не выходит. Это какой-то позор», — констатируют аналитики, комментируя реакцию внутри России.

Удары по России — последние новости

Напомним, украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» в Волгограде. По данным аналитиков, из по меньшей мере пяти выпущенных ракет три попали в цель. Предприятие является ключевым производителем пусковых установок «Искандер-М». Эффективность атаки может достичь 60%, что делает ее одной из самых успешных.

К слову, президент Владимир Зеленский также подтвердил, что украинские ракеты поразили промышленный комплекс Титан-Баррикады, где производят артиллерийские системы и элементы пусковых установок. Зафиксировано попадание, после чего возник пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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