Захотел избавиться от боли в суставах: в Индии пенсионер под "липовыми" документами вакцинировался 12 раз

Захотел избавиться от боли в суставах: в Индии пенсионер под "липовыми" документами вакцинировался 12 раз

Чтобы его не "сожгли", он ездил с фейковыми документами в разные пункты вакцинации.

84-летний житель Индии Брахамдев Мандал незаконно вакцинировался против коронавируса 12 раз, потому что хотел избавиться от боли в суставах. Каждый раз мужчина проходил курс вакцинации под другим именем и фамилией.

Об этом случае пишет Daily Mail.

Отмечается, мужчина вакцинировался 12 раз в течение года – в период с 13 февраля 2021 года по 4 января 2022 года. Он даже сделал две вакцины в течение получаса друг от друга в один день.

Мужчина в течение 8 лет страдал бюлем в суставах и именно поэтому решил вакцинироваться против коронавируса большее количество раз, чем разрешено в соответствии с нормами ВОЗ. Для незаконной вакцинации Мандал пользовался "липовыми" документами. Он рассказал, что ездил в различные пункты вакцинации в районе Мадхепура. После прохождения 12 курса прививки Мандала поймала полиция.

Пенсионеру уже предъявлен ряд обвинений, но через возраст суд может проявить к нему снисхождение. Врачи считают, что здоровью мужчины после 12 прививок ничего не угрожает.

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