"Захотели украинской крови": во Вроцлаве поляки ворвались в хостел украинцев — соцсети

Однако, неожиданно для себя, нападавшие получили от украинцев отпор.

Во Вроцлаве четверо пьяных поляков ночью ворвались в хостел, где проживали украинцы, и начали кричать, что "желают украинской крови".

Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный сержант танковой роты батальона ВСУ "Айдар" Виталий Корун.

"В хостел, где живут украинцы, ночью, выбив с ноги двери, ворвались четверо поляков, конечно, пьяные, и начали кричать что они "желают отведать украинской крови", — написал он.

По словам Коруна, в это время в хостеле был танкист из батальона "Айдар" с позывным "Акс", который вместе с другими украинцами дал отпор нападающим.

"Акс" исполнил их желание — эти д*билы почувствовали вкус крови, только своей. У двух нападающих выбиты зубы, двое других убежали, увидев как "Акс" тех "угощает", — добавил военный.

Украинцы полицию не вызывали, а просто выбросили хулиганов на улицу.

Во Вроцлаве поляки с кулаками ворвались в хостел, где жили украинцы, но неожиданно получили отпор

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. Ни в полиции Вроцлава, ни в украинском консульстве в этом городе инцидент не комментируют.

В комментариях под видео с грустью отметили, что украинский танкист вынужден уезжать на заработки в Польшу.

Другие подчеркнули, что все нужно было вызвать полицию: "Напрасно не вызывали полицию. У меня была подобная ситуация. Поляки перекрутили все, настроили против украинцев половину города, и напали повторно. Пробовали избивать даже женщин".

Ранее сообщалось, что украинка без необходимого снаряжения застряла в польских Татрах, ее спасали вертолетом.

Читайте также: