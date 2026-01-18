Захватнические планы Трампа угрожают сотрудничеству с Европой / © ТСН.ua

Реклама

Если президент США Дональд Трамп реализует свое намерение завладеть Гренландией, европейские союзники по НАТО могут применить сразу несколько рычагов влияния на Соединенные Штаты.

Об этом пишет издание The Economist.

В частности, говорится в публикации, европейцы могут прибегнуть к экономическому давлению — через санкции и тарифы.

Реклама

«Высокопоставленные члены Европейского парламента предположили, что торговая сделка, заключенная между США и ЕС в августе прошлого года, может быть разорвана. Европа также могла бы применить более агрессивный экономический подход, направленный против американских технологических компаний», — пишет издание.

Еще один способ влияния на США — отказ от американских сил и баз на континенте.

«Америке было бы чрезвычайно трудно проектировать военную мощь в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн, обширный транспортный узел в Германии. Захват Америкой нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, 7 января зависел, например, от доступа к британским аэродромам и базам, а также от неопределенной поддержки со стороны Дании», — напоминает The Economist.

Еще одним слабым местом США является арктическая логистика. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества не только с Гренландией, но и Исландией, Великобританией и Норвегией.

Реклама

В то же время такая конфронтация с США потребует от ЕС экстренно увеличить оборонные расходы. К тому же торговая война с Соединенными Штатами окажет «огромное давление на бюджеты» европейских стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что заявление президента США Дональда Трампа о «неприемлемости» пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона вызвало дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно искать пути сдерживания союзника.