- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 2 мин
Захват Гренландии может обернуться для США большими потерями — Economist
Одним из способов влияния на США может стать отказ от американских сил и баз на европейском континенте.
Если президент США Дональд Трамп реализует свое намерение завладеть Гренландией, европейские союзники по НАТО могут применить сразу несколько рычагов влияния на Соединенные Штаты.
Об этом пишет издание The Economist.
В частности, говорится в публикации, европейцы могут прибегнуть к экономическому давлению — через санкции и тарифы.
«Высокопоставленные члены Европейского парламента предположили, что торговая сделка, заключенная между США и ЕС в августе прошлого года, может быть разорвана. Европа также могла бы применить более агрессивный экономический подход, направленный против американских технологических компаний», — пишет издание.
Еще один способ влияния на США — отказ от американских сил и баз на континенте.
«Америке было бы чрезвычайно трудно проектировать военную мощь в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн, обширный транспортный узел в Германии. Захват Америкой нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, 7 января зависел, например, от доступа к британским аэродромам и базам, а также от неопределенной поддержки со стороны Дании», — напоминает The Economist.
Еще одним слабым местом США является арктическая логистика. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества не только с Гренландией, но и Исландией, Великобританией и Норвегией.
В то же время такая конфронтация с США потребует от ЕС экстренно увеличить оборонные расходы. К тому же торговая война с Соединенными Штатами окажет «огромное давление на бюджеты» европейских стран.
Напомним, ранее мы писали о том, что заявление президента США Дональда Трампа о «неприемлемости» пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона вызвало дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно искать пути сдерживания союзника.