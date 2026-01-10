Захват Мадуро: какие выводы делает Путин и почему не спасает своего союзника

Мадуро и Путин / © Associated Press

Для Кремля самое очевидное заключение по захвату США Николаса Мадуро в Венесуэле может заключаться в том, что это удар по региональному влиянию России и самолюбию Владимира Путина.

Об этом пишет издание FT.

Союзник, заключивший в мае с диктатором России пакт о «стратегическом партнерстве», внезапно потерял власть и оказался в тюрьме в Нью-Йорке.

«Для Кремля ключевыми в отношениях с Венесуэлой изначально были не экономические, а чисто геополитические соображения. Венесуэла потеряла для Кремля былое стратегическое значение, а многолетняя попытка создать в регионе антиамериканский форпост завершилась провалом», — отмечают журналисты.

По данным издания, в ходе американской операции российские системы противовоздушной обороны, развернутые в Венесуэле, в частности С-300, Бук и Панцирь, не стали препятствием для действий США.

Москва также ограничилась сдержанной реакцией на захват американцами танкера с находившейся под российской защитой венесуэльской нефтью. Это произошло после более чем 20 лет попыток Кремля превратить Венесуэлу в антиамериканский плацдарм в Латинской Америке.

Эксперты отмечают, что Россия не смогла или не захотела реально помочь своему союзнику. Нынешнее воздержание России связано также с нежеланием обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом.

«Американцы прекрасно понимали, что Россия ничего не может сделать для Мадуро», — считает директор программы по нераспространению в Центре Джеймса Мартина Ханна Нотте.

Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе, Венесуэла, раздалось по меньшей мере семь взрывов. По приказу президента США Дональда Трампа под ударом находились несколько военных объектов страны, включая авиабазы «Ла-Карлотта» и «Фуэрте Тиуна», морской порт Ла-Гуайра, дом министра обороны и сигнальную антенну «Эль-Волькан».

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, импорте кокаина, незаконном владении пулеметами взрывчаткой, а также в заговоре против США.

В ноябре 2025 года между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский президент напрямую дал понять, что для венесуэльского лидера есть узкое окно для добровольного ухода с поста президента.