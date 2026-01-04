ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Захват Мадуро — лучшие мемы об операции США в Венесуэле

Соцсети отреагировали мемами на информацию о задержании американцами президента Венесуэлы Мадуро.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мадуро схватили и вывезли в США

Мадуро схватили и вывезли в США

Военная операция США в Венесуэле, завершившаяся захватом Николаса Мадуро и его супруги, вызвала беспрецедентный резонанс в мире.

Президент США Трамп заявил, что команда, в которую войдут государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет, вместе с венесуэльцами возьмет под контроль охваченную кризисом страну.

Пока в США решают судьбу Мадуро, украинцы шутят и создают мемы.

