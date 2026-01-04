- Дата публикации
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 1 мин
Захват Мадуро — лучшие мемы об операции США в Венесуэле
Соцсети отреагировали мемами на информацию о задержании американцами президента Венесуэлы Мадуро.
Военная операция США в Венесуэле, завершившаяся захватом Николаса Мадуро и его супруги, вызвала беспрецедентный резонанс в мире.
Президент США Трамп заявил, что команда, в которую войдут государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет, вместе с венесуэльцами возьмет под контроль охваченную кризисом страну.
Пока в США решают судьбу Мадуро, украинцы шутят и создают мемы.
