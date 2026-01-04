- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 372
- Время на прочтение
- 1 мин
Захват Николаса Мадуро произошел после отклонения предложения о его изгнании в Турцию - СМИ
Захват венесуэльского лидера произошел после отказа от предложения выезда.
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошел после того, как сорвалось предложение, предусматривавшее его изгнание в Турцию в конце декабря.
Об этом сообщает The New York Times.
По договоренности, Мадуро мог покинуть Венесуэлу в обмен на уступки в сфере нефтедобычи, однако он отклонил это предложение.
После провала переговоров была реализована Операция Absolute Resolve, которая завершилась арестом Мадуро и его перевозкой в Соединенные Штаты.
Напомним, ранее мы писали о том, что захват венесуэльского лидера готовился долго, как сюжет шпионского триллера. Американские спецслужбы построили точную копию резиденции Мадуро, чтобы отработать все шаги штурма.