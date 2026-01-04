ТСН в социальных сетях

Мир
372
1 мин

Захват Николаса Мадуро произошел после отклонения предложения о его изгнании в Турцию - СМИ

Захват венесуэльского лидера произошел после отказа от предложения выезда.

Автор публикации
Наталия Магдык
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошел после того, как сорвалось предложение, предусматривавшее его изгнание в Турцию в конце декабря.

Об этом сообщает The New York Times.

По договоренности, Мадуро мог покинуть Венесуэлу в обмен на уступки в сфере нефтедобычи, однако он отклонил это предложение.

После провала переговоров была реализована Операция Absolute Resolve, которая завершилась арестом Мадуро и его перевозкой в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее мы писали о том, что захват венесуэльского лидера готовился долго, как сюжет шпионского триллера. Американские спецслужбы построили точную копию резиденции Мадуро, чтобы отработать все шаги штурма.

