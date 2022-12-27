"Захват Польшей и Венгрией западных областей Украины": Медведев посоревновался в абсурдных прогнозах на 2023 год

Дмитрий Медведев предрекает "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и других маргиналов)".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил посоревноваться в абсурдных футуристических гипотезах и сделал свой прогноз на 2023 год.
Об этом Медведев написал в Telegram.
"Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свой вклад", — пишет он.
Что, по версии заместителя председателя Совета безопасности РФ, может произойти в 2023 году:
"1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5 тысяч долларов за 1 тыс. куб. м.
2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
5. Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов).
6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют".
Медведев завершил свой абсурдный футуристический прогноз не менее абсурдным "поздравлением".
"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки", — написал он.
Напомним, Медведев снова заговорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Он признал, что Россия хочет прекратить существование законно избранной власти в Украине.
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