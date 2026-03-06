- Дата публикации
Захват в Венгрии украинских заложников и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 6 марта 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 марта 2026 года:
Венгрия захватила семерых украинцев в Будапеште: МИД заявил о "государственном терроризме"
Международный скандал в Будапеште: в Венгрии задержали инкассаторов "Ощадбанка" с десятками миллионов долларов и золотом
Венгрия взяла заложников и похитила деньги - Сибига о задержании семи украинцев в Будапеште
США разрешили Индии временно покупать российскую нефть: что произошло
США экстренно эвакуируют посольство в Кувейте: дипломатам приказали уничтожить секретные данные