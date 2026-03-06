Захват в Венгрии украинских заложников и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 6 марта 2026 года

День, когда — под влиянием лунных энергий — мы становимся слишком восприимчивыми к влиянию на нас других людей, а оно, в свою очередь, далеко не всегда бывает добрым. Звезды предупреждают о том, что в это время нужно быть готовыми к неприятным сюрпризам от других людей.