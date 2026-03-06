ТСН в социальных сетях

Захват в Венгрии украинских заложников и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 6 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Венгрии

Флаг Венгрии / © AFP

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 марта 2026 года:

  • Венгрия захватила семерых украинцев в Будапеште: МИД заявил о “государственном терроризме” Читать далее –>

  • Международный скандал в Будапеште: в Венгрии задержали инкассаторов "Ощадбанка" с десятками миллионов долларов и золотом Читать далее –>

  • Венгрия взяла заложников и похитила деньги - Сибига о задержании семи украинцев в Будапеште Читать далее –>

  • США разрешили Индии временно покупать российскую нефть: что произошло Читать далее –>

  • США экстренно эвакуируют посольство в Кувейте: дипломатам приказали уничтожить секретные данные Читать далее –>

