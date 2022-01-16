Захват заложников в США и COVID-штамм "Омикрон" в Пекине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной. Читать дальше –>
- В США освободили всех заложников, захваченных во время богослужений в синагоге в Колливилле в штате Техас. Подозреваемый мертв. Читать дальше –>
- На Ямайке арестован бывший гаитянский сенатор Джон Джоэл Джозеф, который является главным подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Читать дальше –>
- В нью-йоркском метрополитене на станции "Таймс-сквер" 40-летнюю женщину толкнули под поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. В убийстве подозревают 61-летнего бездомного. Читать дальше –>
- В Пекине в районе Хайдянь зафиксировали первый случай локального заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". Это произошло всего за несколько недель до зимних Олимийских игр-2022. Жилищный комплекс и рабочее место пациента уже опечатали, специалисты исследуют на коронавирус 2 430 образцов. Читать дальше –>