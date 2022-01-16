Захват заложников в Техасе: злоумышленник освободил одного человека и озвучил требования

Захват заложников в Техасе: злоумышленник освободил одного человека и озвучил требования

Мужчина требует освобождения пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики, приговоренной к 86 годам заключения.

В США освободили одного из четырех заложников, захваченных во время богослужений в синагоге в Колливилле в штате Техас в субботу, 15 января.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что потерпевший вышел из синагоги после 17:00 по местному времени. Он не нуждается в медицинской помощи и вскоре воссоединится со своей семьей.

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Между тем, злоумышленник требует освобождения пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики, осужденной за попытку убийства американских военных во время пребывания под стражей в Афганистане. Женщину подозревали в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

По словам официальных лиц, он также хочет поговорить с Сиддики, отбывающей наказание в федеральной тюрьме Техаса. Следователи рассказали, что пока не установили личность мужчины.

Президент США Джо Байден уже проинформирован об инциденте. На ситуацию также отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, указавший, что внимательно следит за ситуацией: "Мы молимся о безопасности заложников и спасателей".

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Напомним, что неизвестный взял в заложники раввина и посетителей синагоги в американском Колливилле во время утренней службы в субботу. Мужчина заявил, что вооружен, однако официальные лица пока не подтвердили эту информацию.

В настоящее время с подозреваемым ведут переговоры. В операции принимают участие ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.

Пакистанского нейробиолога с учеными степенями Брандейского университета и Массачусетского технологического института Аафию Сиддики в 2010 году приговорили к 86 годам заключения по обвинению в нападении и стрельбе в сторону офицеров армии США после задержания в Афганистане.

Приговор вызвал возмущение в Пакистане среди политических лидеров и сторонников Сиддики, считающих ее жертвой американской системы уголовного правосудия.

С тех пор официальные лица Пакистана публично выражали заинтересованность в любом соглашении или обмене, которые могут привести к освобождению Сиддики из-под стражи в США, дело также продолжает привлекать внимание ее сторонников.

Так, в 2018 году мужчину из Огайо, который, по словам прокуратуры, планировал вылететь в Техас и напасть на тюрьму, чтобы освободить Сиддики, приговорили к 22 годам заключения.

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