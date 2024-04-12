Захватчики вербуют в российских колониях женщин на войну против Украины

Российские захватчики начали мобилизовывать заключенных женщин на войну против Украины, чтобы увеличить количество человеческого ресурса на фронте.

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Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российские агитаторы в тюрьмах ищут женщин со знанием медицины. Также они приглашают женщин становиться снайперами и штурмовиками.

"Заметим, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы попадут в ад", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что в российских тюрьмах отключают отопление.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.

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