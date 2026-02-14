Искусственный интеллект / © Associated Press

Во время операции американских военных по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вероятно применялся искусственный интеллект.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

По информации издания, речь идет о модели искусственного интеллекта Claude, разработанной компанией Anthropic и сотрудничестве с компанией Palantir Technologies.

Аналитические платформы упомянутых компаний широко используются структурами обороны и федеральными правоохранительными органами США.

Такие системы применяются для обработки больших массивов данных, планирования операций и аналитики угроз, что делает их ключевыми элементами современной военной инфраструктуры.

На момент публикации представители Министерства обороны США, Белый дом, а также Anthropic и Palantir не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об удивительном американском оружии,которое якобы нейтрализовало системы противовоздушной обороны Венесуэлы во время захвата диктатора Николаса Мадуро.

Кроме того, издание The New York Post со ссылкой на рассказ одного из солдат сообщило, что во время захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американские военные обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой.