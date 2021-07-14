Захватывают ТРЦ и жгут авто: число жертв массовых протестов в ЮАР увеличилось до 72

Захватывают ТРЦ и жгут авто: число жертв массовых протестов в ЮАР увеличилось до 72

В ЮАР тысячи человек, в том числе женщины, дети и пенсионеры, бросились грабить магазины. Люди гибли в давке.

В Южно-Африканской Республике во вторник, 13 июля, до 72 возросло число погибших во время массовых протестов, вспыхнувших из-за заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал митинги переросли в мародерство: тысячи людей бросились в магазины в попытке украсть еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду.

Правоохранители пытались остановить беспорядки с помощью светошумовых гранат и резиновых пуль.

Сейчас полиция расследует 27 смертей в Квазулу-Натал и 45 — в Гаутенге. Большинство людей погибло в давке во время разграбления магазинов, кое-кто стал жертвой взрывов и стрельбы.

Местные власти сообщили об аресте по меньшей мере 1234 человек, хотя взять ситуацию под контроль силовикам пока не удается.

13 июля мародеры захватили торговые центры в пригороде Йоханнесбурга, в частности Jabulani Mall и Dobsonville Mall. Кроме того, в поселке Девитон более сотни людей, в том числе женщины, дети и старики, были арестованы за кражи из магазинов на территории ТРЦ Mayfair Square.

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Некоторые из арестованных истекали кровью из-за травм от разбитого стекла и скользкого пола, залитого украденными спиртными напитками, молоком, йогуртами и моющими средствами.

Также в ночь на вторник мародеры ворвались в помещение радиостанции Alex FM, украв оборудования на сумму 5 миллионов южноафриканских рандов (350 тысяч долларов).

Беспорядки вынудили правительство закрыть ряд центров вакцинации от COVID-19.

В то же время в семи других провинциях ЮАР ситуация остается стабильной, а полиция находится в состоянии боевой готовности.

Как сообщалось, Джейкоба Зума, обвиняемого в коррупционных сделках, приговорили к 15 месяцам тюрьмы за отказ от дачи показаний, который служитель Фемиды расценил как неуважение к суду. Сторонники экс-президента ЮАР заявили, что этот приговор является несправедливым, и вышли на протесты.

Конституционный суд ЮАР в понедельник заслушал ходатайство Зумы об отмене приговора и пообещал объявить о своем решении позже.

Новости мира: беспорядки и мародерство в ЮАР - люди протестуют из-за заключения экс-президента

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