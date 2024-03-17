"Заканчиваются боеприпасы, вынуждены отступать": у Байдена рассказали о снарядном голоде ВСУ

По словам Кирби, из-за снарядного голода ВСУ вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны.

Из-за нехватки боеприпасов украинские войска на Донбассе вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны. Поэтому Соединенные Штаты должны немедленно восстановить помощь.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби в интервью АВС News.

"У них (украинских военных. – Ред.) заканчиваются боеприпасы на Донбассе и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Им нужна поддержка и она нужна уже сейчас. Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении", – говорит советник Белого дома.

Комментируя затягивание рассмотрения законопроекта о помощи Украине в американском Конгрессе, Кирби подчеркнул, что время имеет значение.

По его словам, поставка вооружения Украине не ставит под угрозу национальную безопасность США.

Позже в эфире телеканала Fox News Кирби уточнил, почему это дополнительное финансирование так важно.

"Сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решение о жизни и смерти, о том, будут ли они стрелять или нет, у них заканчиваются боеприпасы", – сказал он.

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что у ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО и снарядов советских калибров из неизвестных стран, не входящих в НАТО.

На минувшей неделе стало известно, что Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины.

Читайте также: