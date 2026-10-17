Заклеивали глаза и обматывали скотчем: родители превратили жизнь детей в ад ради собственного покоя

Полиция Австралии / © Associated Press

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В Австралии полиция начала расследование гибели пятилетнего мальчика, чья смерть раскрыла шокирующие подробности быта в доме, который местные СМИ уже окрестили «домом ужасов».

Об этом сообщает британская газета The Mirror.

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Согласно информации медиа, когда медики прибыли по вызову, спасти ребенка уже не удалось. Но то, что обнаружили следователи внутри жилья, повергло в шок даже экспертов. Выяснилось, что родители использовали странный метод «уложения спать»: мальчика и других детей в доме каждую ночь буквально пеленали скотчем внутри спальных мешков, а чтобы те не могли подглядывать, им заклеивали глаза.

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На допросе отец и мачеха попытались оправдать свои действия особенностями развития 5-летнего ребенка. По их версии, жесткая фиксация головы клейкой лентой была необходима, чтобы мальчик крепче спал. Однако следствие рассматривает эту историю как систематическую пытку.

Правоохранители и социальные службы работают над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. Остальные дети, которые жили в этом доме, уже были изъяты из семьи и переданы под опеку родственников.

Напомним, в Нидерландах отец и братья жестоко убили 18-летнюю девушку, потому что «она была слишком западной».

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