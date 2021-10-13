Тюрьма за подписку на оппозиционные Telegram-каналы: режим Лукашенко продолжает "закручивать гайки"

Участникам таких сообществ грозит максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.
В Беларуси решили наказывать не только администраторов, но и подписчиков оппозиционных сообществ в Telegram.
Об этом информирует МВД страны.
Отныне подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные режимом Лукашенко экстремистскими, будет караться уголовной ответственностью. Участникам таких сообществ грозит максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.
"Читатели экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности, как участники экстремистского формирования", — говорится в сообщении.
Отметим, что "экстремистскими" режим Лукашенко считает большинство Telegram-каналов белорусской оппозиции. Среди них телеграм-каналы Nexta Live, Nexta, Luxta, "Беларусь головного мозга", "Страна для жизни". На Nexta Live, к примеру, подписаны 988 тысяч человек, на Nexta — около полмиллиона.
Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали. После подавления протеста в стране началась волна репрессий, которая вызвала эмиграцию оппозиционеров за границу, в частности в Украину, Литву и Польшу.
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