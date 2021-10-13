Тюрьма за подписку на оппозиционные Telegram-каналы: режим Лукашенко продолжает "закручивать гайки"

Участникам таких сообществ грозит максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

В Беларуси решили наказывать не только администраторов, но и подписчиков оппозиционных сообществ в Telegram.

Об этом информирует МВД страны.

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Отныне подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные режимом Лукашенко экстремистскими, будет караться уголовной ответственностью. Участникам таких сообществ грозит максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

"Читатели экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности, как участники экстремистского формирования", — говорится в сообщении.

Отметим, что "экстремистскими" режим Лукашенко считает большинство Telegram-каналов белорусской оппозиции. Среди них телеграм-каналы Nexta Live, Nexta, Luxta, "Беларусь головного мозга", "Страна для жизни". На Nexta Live, к примеру, подписаны 988 тысяч человек, на Nexta — около полмиллиона.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали. После подавления протеста в стране началась волна репрессий, которая вызвала эмиграцию оппозиционеров за границу, в частности в Украину, Литву и Польшу.

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. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что парень не мог покончить с собой.

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