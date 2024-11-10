Заключенное мирное соглашение с Россией может навредить США: в НАТО указали на важный нюанс

Глава Военного комитета НАТО считает, что Трамп не должен позволить Путину почувствовать себя победителем в войне против Украины.

Любое мирное соглашение, заключенное новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, которое позволит президенту России Владимиру Путину заявить о своей победе в Украине, навредит интересам Соединенных Штатов.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью во время европейского оборонного саммита в Праге, сообщает The New York Times.

Он подчеркнул, что в войне, которую ведет Россия против Украины, "на кону стоит нечто большее, чем просто Украина".

"Если вы позволите такой стране, как Россия, победить, выйти из этой ситуации победителем, тогда что это значит для других автократических государств в мире, где США также имеют интересы?" – объяснил высший офицер НАТО.

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В этом контексте адмирал Бауэр обратил внимание на привлечение Путиным для помощи в войне Северной Кореи, в частности оружием и войсками.

"Самая изолированная страна в мире теперь внезапно стала игроком", — подчеркнул офицер.

В то же время, адмирал Бауэр считает, что не нужно делать поспешных выводов о возможном мирном соглашении с Россией на основании того, что Дональд Трамп говорил перед выборами, а посмотреть на его дальнейшие шаги.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп заявил, что найдет решение для прекращения войны "в течение суток", но не объяснил, как он это сделает.

При этом Трамп отказался исключить возможность того, что Украине, возможно, придется уступить территорию России, и был очень расплывчат, обсуждая конфликт. Некоторые его высокопоставленные союзники выдвинули мирные предложения, которые на практике привели бы к долгосрочному господству России над территориями, международно признанными территорией Украины.

Напомним, в субботу, 9 ноября, представитель переходной администрации новоизбранного президента США заявил, что озвученное советником Дональда Трампа Брайаном Ланзой предложение "реалистического видения мира", предусматривающее отказ Украины от Крыма, является его личным мнением, а не позицией Трампа.

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