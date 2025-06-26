Заключенного, который почти 50 лет был в камере смертников, казнили: его последние слова шокируют

В США казнили заключенного / © Pixabay

В США на этой неделе казнили заключенного, который почти полвека находился в камере смертников.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk

79-летний Ричард Джеральд Джордан был приговорен к смертной казни в 1976 году за убийство и похищение Эдвины Мартер.

Он умер в среду от смертельной инъекции в тюрьме штата Миссисипи в Парчмане.

По словам тюремщиков, казнь началась в 18:00. Джеральд Джордан лежал на каталке с чуть открытым ртом и сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем замер. Время смерти было определено как 18:16.

Джордан был одним из нескольких приговоренных к смертной казни, которые подали в суд на штат из-за протокола казни с тремя препаратами, утверждая, что он является негуманным.

Когда в среду ему предоставили возможность сделать последнее заявление, он сказал: «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех за гуманный способ сделать это. Я хочу извиниться перед семьей жертвы».

Он также поблагодарил своих адвокатов и жену и попросил прощения. Его последними словами были: «Увидимся по ту сторону, со всеми вами».

Жена Джордана, Марша Джордан, была свидетелем казни вместе с его адвокатом Крисси Нобиле и духовным наставником, преподобным Тимом Мерфи. Его жена и адвокат несколько раз протерли глаза.

Записи Верховного суда Миссисипи свидетельствуют, что в январе 1976 года Джордан позвонил в Национальный банк Персидского залива в Галфпорте и попросил поговорить с кредитным инспектором.

После того, как ему сказали, что с ним может поговорить Чарльз Мартер, он положил трубку. Затем он нашел домашний адрес Мартеров в телефонной книге и похитил Эдвину Мартер. Он вывез женщину в лес и застрелил ее. После этого убийца позвонил мужу жертвы и потребовал от него выкуп в размере 25 тысяч долларов.

Адвокат мужчины настаивал, что осужденный — это ветеран войны во Вьетнаме, который болеет ПТСР и просил это учесть. Родственники убитой женщины настаивали, что преступник убил их родственницу не из-за расстройства, а из-за нехватки средств.