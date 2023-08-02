Заключенного, сбежавшего за четыре месяца до освобождения, приговорили еще к 40 годам тюрьмы — фото

Его свобода длилась всего несколько часов.

Мужчина, которому оставалось четыре месяца до освобождения из тюрьмы, получил еще 40 лет до своего наказания после попытки сбежать.

Об этом сообщает Sky News.

Шунекдрик Хаффман сбежал из исправительного учреждения Центральной Миссисипи 25 августа в прошлом году. Тогда он ворвался в соседний дом и держал людей под прицелом. У одного из них он угнал машину, но когда разбил ее, ему пришлось бежать пешком.

Хаффман был найден в мусорном баке в больнице штата Миссисипи в Уитфилде, примерно в трех километрах от тюрьмы, и через несколько часов снова был заключен.

Шунекдрик Хаффман / Фото: Facebook/Mississippi Department of Corrections

В то время он отбывал семилетний срок за нападение при отягчающих обстоятельствах, а его освобождение ожидалось примерно через четыре месяца в декабре.

Неосторожный побег из тюрьмы означает, что ему может быть за 60, прежде чем он сможет выйти на свободу.

В понедельник судья приговорил его к 40 годам тюрьмы после того, как он признал обвинения в похищении людей, заявил окружной прокурор округа Ренкин Бубба Брамлетт.

Начальник исправительного учреждения Берл Кейн сообщил местному телевидению, что меры безопасности будут ужесточены, чтобы предотвратить побеги в будущем.

Напомним, женщину, которая сорвала джекпот и подала на развод, заставили отдать 1,3 млн долларов экс-мужу. Она призналась, что скрыла выигрыш, но сказала, что это произошло из-за ее незнания закона.

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