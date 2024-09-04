Заключенные вырыли 10-метровый тоннель в тюрьме: кто планировал побег (фото)

В Бразилии сотрудники Института исполнения наказаний имени Висенте Пирагибе, близ Рио-де-Жанейро, обнаружили 10-метровый тоннель к канализации, который вырыли заключенные.

Об этом пишет NTK.

Тюремные охранники подозревают, что работы по обустройству подземного хода начались около трех месяцев назад и были почти завершены.

Они обнаружили подземную шахту до того, как кто-то из осужденных успел совершить побег.

Государственный секретариат по исполнению наказаний (SEAP) заявил, что тоннель был обнаружен 2 сентября.

Считается, что тоннель готовился для нескольких лидеров преступной организации Командо Вермельо, которые должны быть переведены в тюрьму в ближайшие недели.

Сотрудники тюрьмы получили наводку, что группа заключенных пытается получить доступ к канализационной системе под запущенным огородом на территории комплекса.

Тоннель в тюрьме / Фото: Jam Press

По сообщениям, в 2013 году 31 заключенному удалось скрыться через тоннель, ведущий к той же канализации. Тогда следствие пришло к выводу, что тоннель был построен с помощью тюрьмы после того, как заключенным разрешили поработать над трубами, через которые они впоследствии скрылись.

Тюремное начальство считает, что именно этот побег стал вдохновением для последней попытки. Пятеро осужденных, участвовавших в побеге в 2013 году, до сих пор содержатся в тюрьме.

Имена заключенных, подозреваемых в организации нового тоннеля – Жозинальдо Родригес де Араужо, Джефферсон Гомеш да Силва, Алсидес Франсиско да Силва, Дарио Насименто де Фрейтас и Рафаэль Силва Соуза.

В общей сложности, 15 заключенных были переведены в тюрьму строгого режима после того, как был обнаружен новый тоннель. SEAP продолжает расследовать обстоятельства строительства тоннеля и лиц, ответственных за планирование.

Тоннель в тюрьме / Фото: Jam Press

Пресс-секретарь Мария Роза Ло Дука Небель заявила: "Все причастные, которые еще устанавливаются, будут отправлены в изоляцию на неопределенный срок и, безусловно, вернутся в закрытый режим".

Учреждение получило прозвище "Бумажная тюрьма" после побега 105 заключенных в 2002 году.

Напомним, бывшие узники, воюющие на фронте, откровенно признались, как к ним на самом деле относятся в армии. Также они ответили, имеют ли дополнительную охрану.

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