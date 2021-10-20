Заключенный в России оппозиционер Навальный получил премию Сахарова

Главную награду Евросоюза в области прав человека россиянину присудили "за мужество".

В Европарламенте приняли решение наградить премией имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в российской колонии и которого обвиняют в "экстремизме".

Об этом сообщили в Twitter Европейской народной партии — крупнейшей фракции Европарламента, которая выдвинула кандидатуру Навального на получение этой премии.

Российского оппозиционера предлагали номинировать с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

В сообщении о присуждении награды представители Европейской народной партии обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить узника. "Европа призывает его — и всех остальных политзаключенных — освободить", — говорится в заметке.

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Алексей Навальный с начала этого года находится в российской колонии. Он отбывает наказание в заключении с тех пор, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". Срок наказания Навального истекает осенью 2023 года, но против оппозиционера возбуждено еще несколько уголовных дел, которые могут продлить его пребывание в неволе.

В прошлом году премию Сахарова получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году — узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, которого арестовали в аннексированом Россией Крыму.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в тюрьме, а также его фонд борьбы с коррупцией отметили премией медиаконференции M100 Sanssouci Colloquium.

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