Теперь к сроку преступника прибавится еще семь месяцев тюрьмы.
В Германии заключенный выбрался на свободу с помощью ложки и держателя для туалетной бумаги. Теперь к его сроку прибавится семь месяцев тюрьмы.
Об этом сообщает Telegram-канал BILD_Russian.
Хуссен Р. приговорен к семи месяцам тюремного заключения в связи с порчей имущества и разрушением здания.
В декабре 2023 года заключенный, используя ложку и сломанный держатель для туалетной бумаги, за четыре месяца проделал дыру размером 30х30 сантиметров в стене тюрьмы, действующей с 1951 года.
Затем преступник спустился с помощью связанных простыней и сбежал.
"Я просто хотел увидеть свою маленькую дочь, я так тосковал по ней", – сказал Хуссен Р. во время суда.
Побег завершился на следующий день в Траунштайне (Бавария). Он не успел увидеться с дочерью.
"Меня арестовали прямо перед дверью", – рассказал преступник.
Хуссен Р. находился под стражей за то, что с сообщниками осквернил 32 могилы на четырех кладбищах в районе Траунштайна, в том числе похитил могильные кресты из латуни и меди и сдал их на металлолом. За эти преступления ему грозит до шести с половиной лет лишения свободы.
Напомним, в США благодаря куску пиццы задержали серийного убийцу.
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