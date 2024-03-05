Теперь к сроку преступника прибавится еще семь месяцев тюрьмы.

В Германии заключенный выбрался на свободу с помощью ложки и держателя для туалетной бумаги. Теперь к его сроку прибавится семь месяцев тюрьмы.

Об этом сообщает Telegram-канал BILD_Russian.

Хуссен Р. приговорен к семи месяцам тюремного заключения в связи с порчей имущества и разрушением здания.

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В декабре 2023 года заключенный, используя ложку и сломанный держатель для туалетной бумаги, за четыре месяца проделал дыру размером 30х30 сантиметров в стене тюрьмы, действующей с 1951 года.

Затем преступник спустился с помощью связанных простыней и сбежал.

"Я просто хотел увидеть свою маленькую дочь, я так тосковал по ней", – сказал Хуссен Р. во время суда.

Орудия для побега

Побег завершился на следующий день в Траунштайне (Бавария). Он не успел увидеться с дочерью.

Тюрьма, из которой сбежал заключенный

"Меня арестовали прямо перед дверью", – рассказал преступник.

Хуссен Р. находился под стражей за то, что с сообщниками осквернил 32 могилы на четырех кладбищах в районе Траунштайна, в том числе похитил могильные кресты из латуни и меди и сдал их на металлолом. За эти преступления ему грозит до шести с половиной лет лишения свободы.

Напомним, в США благодаря куску пиццы задержали серийного убийцу.