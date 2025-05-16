ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Закодированный "призыв к убийству Трампа": в США проводят расследование относительно публикации экс-главы ФБР

Публикация экс-главы в соцсетях спровоцировала скандал: сторонники Трампа увидели в ней призыв к насилию.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми / © Reuters

Публикация бывшего директора ФБР Джеймса Коми в социальных сетях вызвала бурю негодования среди сторонников Дональда Трампа. На фото, которое он опубликовал в Instagram, были изображены цифры «8647», выложенные морскими ракушками. В США эти числа интерпретировали этот пост, как угрозу Трампу.

Об этом сообщило издание Reuters.

В США «86» означает изгнать кого-то (или, по более новому толкованию, даже убить), а «47» — ссылка на Трампа как на 47-го президента США. Некоторые интерпретировали это как призыв к его физическому устранению.

«Секретная служба тщательно расследует все, что может быть воспринято как потенциальная угроза для наших подопечных. Нам известно о публикациях бывшего директора ФБР в социальных сетях, и мы очень серьезно относимся к такой риторике. Кроме этого, мы не комментируем вопросы защиты разведки», — подчеркнул представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что DHS и Секретная служба анализируют ситуацию. Директор ФБР Каш Патель заявил о готовности оказать поддержку Секретной службе. Однако заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино был более категоричен, назвав публикацию «призывом к убийству».

«Я не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне никогда не приходило в голову, но я выступаю против любого насилия, поэтому я удалил этот пост», — отметил Коми.

В мае 2017 года, вскоре после вступления в должность, Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал возможные связи его предвыборной кампании с Россией.

Напомним, в Белом доме прокомментировали слухи о разводе Дональда и Мелании Трамп.

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