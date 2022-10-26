Закон бумеранга: в Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар (видео)

По предварительной информации, пострадавших нет.

В российском Санкт-Петербурге загорелся масштабный пожар на складе. Огонь охватил до 6 тысяч квадратных метров и позже увеличился до 12 тыс.

Об этом сообщает МЧС России и росСМИ.

"К ликвидации пожара от МЧС России привлечены 45 единиц техники и 160 лиц личного состава. Задействован пожарный поезд", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Какая причина пожара – не сообщается. Тем временем в соцсетях появились фото и видео инцидента.

Напомним, что несколько часов назад РФ атаковала Днепр, в результате "прилета" произошел пожар на АЗС. На месте трагедии погибли два человека: беременная женщина заживо сгорела в автомобиле, а на автомойке, расположенной рядом с АЗС, погиб оператор. Еще три человека получили травмы.

Ранее сообщалось, что в российской Перми взорвался пороховой завод. Этот завод работал в три смены, чтобы произвести боеприпасы для убийства украинцев.

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