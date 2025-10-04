"Закон Ирины" подписан: что изменилось в США после жестокого убийства украинки

Ирина Заруцкая / © ТСН.ua

В Северной Каролине, США, вступил в силу «Закон Ирины» — законодательная инициатива, которая существенно усиливает проверки освобождаемых под залог преступников и ограничивает их право на безнальный залог за ряд насильственных преступлений.

Об этом пишет Fox News.

Закон назван в честь 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую жестоко убили ножом в шарлоттском поезде легкорельсового транспорта 22 августа. В убийстве обвиняется Декарлос Дехуан Браун-младший, ранее арестованный более десятка раз и последний раз уволенный в январе по обвинению в правонарушении.

Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал законопроект, несмотря на критику отдельных его частей, принятых законодательным собранием, контролируемым республиканцами.

Закон предусматривает:

Запрет на внесение безнального залога для большинства рецидивистов и некоторые насильственные преступления.

Ограничение дискреционных полномочий мировых судей по поводу решений об увольнении в суд.

Требует от судебных органов уделять особое внимание риску насилия, который может представлять обвиняемый, перед определением размера залога.

Устанавливает требование прохождения оценки психического здоровья для большего количества обвиняемых.

«Наконец-то мы убираем опасных преступников с наших улиц, чтобы никто больше не почувствовал такой же боли, какую пережила семья Ирины Заруцкой», — заявила членкиня Палаты представителей, участвовавшая в разработке закона, Триша Котам.

Жестокое нападение, видеозапись которого попала в сеть, вызвало политическую волну. Республиканцы, включая Дональда Трампа, немедленно положили вину за смерть Заруцкой на демократов, обвиняя их в мякоть по поводу преступности.

В то же время сам губернатор-демократ Джош Стейн, подписывая закон, высказал решительную критику сразу двух его аспектов.

Во-первых, он считает, что закон недостаточно фокусируется на угрозе, которую представляет обвиняемый, а не его возможности внести залог. Во-вторых, «еще тревожнее» Стейн назвал поправку, внесенную в последнюю минуту, которая «направлена на введение расстрела в Северной Каролине».

«Это варварство. Я не допущу расстрелов, пока я губернатор», — решительно заявил Стейн, подчеркнув, что последняя казнь в штате произошла в 2006 году.

Губернатор призвал законодательный орган поддержать его собственный законопроект, предусматривающий увеличение численности полиции и введение мер по предотвращению насилия, в частности, ограничения доступа лиц, склонных к насилию или психическим заболеваниям, к оружию.

