"Закон Ирины" подписан: что изменилось в США после жестокого убийства украинки
Убийство 23-летней беженцы из Украины Ирины Заруцкой рецидивистом Декарлосом Брауном вызвало политический скандал в США. Республиканцы обвинили демократов в мягкости по поводу преступности, тогда как новый закон призван убрать опасных преступников с улиц.
В Северной Каролине, США, вступил в силу «Закон Ирины» — законодательная инициатива, которая существенно усиливает проверки освобождаемых под залог преступников и ограничивает их право на безнальный залог за ряд насильственных преступлений.
Об этом пишет Fox News.
Закон назван в честь 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую жестоко убили ножом в шарлоттском поезде легкорельсового транспорта 22 августа. В убийстве обвиняется Декарлос Дехуан Браун-младший, ранее арестованный более десятка раз и последний раз уволенный в январе по обвинению в правонарушении.
Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал законопроект, несмотря на критику отдельных его частей, принятых законодательным собранием, контролируемым республиканцами.
Закон предусматривает:
Запрет на внесение безнального залога для большинства рецидивистов и некоторые насильственные преступления.
Ограничение дискреционных полномочий мировых судей по поводу решений об увольнении в суд.
Требует от судебных органов уделять особое внимание риску насилия, который может представлять обвиняемый, перед определением размера залога.
Устанавливает требование прохождения оценки психического здоровья для большего количества обвиняемых.
«Наконец-то мы убираем опасных преступников с наших улиц, чтобы никто больше не почувствовал такой же боли, какую пережила семья Ирины Заруцкой», — заявила членкиня Палаты представителей, участвовавшая в разработке закона, Триша Котам.
Жестокое нападение, видеозапись которого попала в сеть, вызвало политическую волну. Республиканцы, включая Дональда Трампа, немедленно положили вину за смерть Заруцкой на демократов, обвиняя их в мякоть по поводу преступности.
В то же время сам губернатор-демократ Джош Стейн, подписывая закон, высказал решительную критику сразу двух его аспектов.
Во-первых, он считает, что закон недостаточно фокусируется на угрозе, которую представляет обвиняемый, а не его возможности внести залог. Во-вторых, «еще тревожнее» Стейн назвал поправку, внесенную в последнюю минуту, которая «направлена на введение расстрела в Северной Каролине».
«Это варварство. Я не допущу расстрелов, пока я губернатор», — решительно заявил Стейн, подчеркнув, что последняя казнь в штате произошла в 2006 году.
Губернатор призвал законодательный орган поддержать его собственный законопроект, предусматривающий увеличение численности полиции и введение мер по предотвращению насилия, в частности, ограничения доступа лиц, склонных к насилию или психическим заболеваниям, к оружию.
Мы ранее информировали, что подозреваемый объяснил своей сестре, почему напал именно на Заруцке.