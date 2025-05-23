Закон Трампа "для богачей": республиканцы едва не провалили голосование в Конгрессе

Республиканцы проголосовали за популистский закон Трампа с перевесом всего в один голос / © aoc.gov

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Палата представителей Конгресса США, несмотря на республиканское большинство, в четверг, 22 мая, приняла масштабный законопроект о налогах и расходах, который введет в действие большую часть популистских предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа и обременит страну дополнительными триллионами долларов долга.

Об этом пишет Reuters.

Законопроект был принят с перевесом всего в один голос, так как республиканцы потеряли четыре голоса: двое проголосовали против, третий воздержался, а четвертый не смог принять участие в голосовании, потому что уснул.

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Если этот законопроект, который уже окрестили «законом для богачей», получит одобрение Сената, он предоставит части американцев новые налоговые льготы и увеличит расходы на армию и пограничный контроль. При этом доходы беднейших американцев снизятся из-за ужесточения социальных программ, а госдолг федерального правительства увеличится примерно на 3,8 трлн долларов (к уже имеющимся 36,2 трлн долларов) в течение следующего десятилетия.

«Это, возможно, самый значительный законодательный акт, который когда-либо будет подписан в истории нашей страны!» — написал Трамп в социальных сетях.

Демократы раскритиковали законопроект как непропорционально выгодный для богатых.

«Этот законопроект — мошенничество, налоговая афера, призванная обокрасть вас, американский народ, и отдать деньги друзьям Трампа — миллионерам и миллиардерам», — заявил представитель Демократической партии Джим Макговерн.

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Законопроект был принят, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу государственного долга США, который достиг 124% ВВП, что привело к понижению кредитного рейтинга Соединенных Штатов агентством Moody’s на прошлой неделе.

Инвесторы, обеспокоенные ухудшающимся финансовым положением страны и непредсказуемыми тарифной политикой Трампа, распродают американские активы, составляющие основу мировой финансовой системы. Доллар упал более чем на 10% с начала календарного года. Кроме того сильно упали в цене акции компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, которые получают субсидии на зеленую энергию.

«Сегодня вечером мы не будем переставлять шезлонги на палубе „Титаника“. Мы загрузим уголь в котел и проложим курс к айсбергу», — заявил конгрессмен Томас Мэсси из Кентукки, один из двух республиканцев, проголосовавших против законопроекта.

Растущий долг парадоксальным образом заставил республиканцев срочно принять этот законопроект, чтобы повысить потолок госдолга на $4 трлн и избежать дефолта, который, по оценкам аналитиков, мог подстерегать США уже этим летом.

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Напомним, Марко Рубио заявил о предстоящем анализе всей помощи, предоставленной Украине, подчеркнув, что Вашингтон стремится к скорейшему переговорному урегулированию войны.