"Закончит, как Гитлер": Джонсон сделал жуткий прогноз относительно жизни Путина

Борис Джонсон / © Getty Images

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин может закончить так же, как Адольф Гитлер, если попытается остановить войну против Украины, его могут «убрать».

Такое мнение британский политик высказал в интервью 24 каналу.

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Также он заявил, что Путин в конце концов может осознать невозможность захватить Украину, однако до этого будет пытаться нанести ей как можно больше страданий. По словам Джонсона, следующей зимой российская армия может продолжить наносить удары по Украине. В то же время, политик выразил уверенность, что Украина сможет выстоять.

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«Я надеюсь, что где-то в следующем году или, возможно, через год Путин признает то, что является правдой: он никогда не завоюет эту страну. И он прекратит. Ему нужно остановиться. Вот куда все должно идти», — сказал он.

Он предположил, что в следующем году или двух Путин может признать, что не способен завоевать Украину и согласиться на прекращение войны. В то же время, Джонсон заявил, что тогда российскому президенту грозит расправа в случае завершения войны.

«Мы всегда говорим: ну, ведь Путина убьют, как Гитлера. Или знаете, если он остановится, его убьют. Он убил полтора миллиона россиян. Его просто прибьют», — заметил Джонсон.

По его мнению, Путин может попытаться представить завершение войны как достижение собственных целей. В частности, российский президент может заявить, что якобы вернул России исторические земли, после чего оставить власть.

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Путин боится покушения на свою жизнь — что известно

Напомним, по информации издания The Moscow Times, российские спецслужбы годами обманывают свой народ и прячут Путина от атак БПЛА. По словам журналистки Фариды Рустамовой, ролики, которые показывают по ТВ как «сегодняшние», на само деле могут быть сняты давно, а для отвлечения внимания Кремль дополнительно запускает кортежи-обманки.

Из-за страха быть убитым глава Кремля Владимир Путин вновь отменил главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Вместо парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланировали концерты, музейные мероприятия и памятные церемонии.

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