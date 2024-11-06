Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней: букмекеры начали принимать ставки

На платформе Polymarket появилась возможность сделать ставку на то, закончит ли Трамп войну в Украине за три месяца – до 20 апреля 2025 года.

Республиканец Дональд Трамп 6 ноября официально стал 47 президентом США. Одним из его самых популярных заявлений были слова о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность. Это побудило сразу нескольких крупных букмекеров открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп добиться этой цели.

На платформе Polymarket появилась возможность сделать ставку на то, закончит ли Трамп войну в Украине за три месяца – до 20 апреля 2025 года.

По состоянию на 6 ноября 18:40 по киевскому времени средний процент людей, сделавших ставку за составил 40%, против 60% тех, кто считает, что Трамп не сможет завершить войну в Украине за этот срок.

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Также на платформе предлагается сделать ставки на то, уйдет ли нынешний президент США Джо Байден в отставку в ноябре или сколько постов Трамп сделает в соцсети Twitter/X с 1 по 8 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин "через знакомых" поздравил Трампа с победой.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на результаты выборов президента США.

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