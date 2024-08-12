Законно ли Украина применяет немецкое оружие на Курщине: в Бундесвере указали на важный нюанс

Украина может использовать переданное Германией оружие по своему усмотрению. А использование дальнобойного оружия – другой, политический вопрос, однако в Курской области о таком речь не идет.

Об этом заявил спикер Минобороны ФРГ Арно Коллац во время брифинга 12 августа, передает "Укринформ".

По словам Коллаца, оружие, предоставленное Германия Украине, с момента его передачи становится собственностью украинской стороны, поэтому может быть использовано ею так, как Киев считает нужным и правильным.

"Для Минобороны не стоит вопроса законности действий на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора", — отметил Коллац.

Следовательно, по его словам, это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.

Он подчеркнул, что после того, как оружие из Германии передали в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине.

"Это – украинское оружие… Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей", – заявил офицер.

В то же время Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия – другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идет.

Заместитель представителя Федерального правительства Вольфганг Бюхнер в свою очередь сказал, что Берлин интенсивно консультируется с близкими союзниками и с правительством в Киеве относительно, как он сказал, специфических вооруженных систем, которые использует Украина.

Впрочем, замглавы не дал оценку операции на Курщине, отметив, что военная ситуация постоянно меняется. Он отметил, что с места событий поступают "противоречивые и кое-где намеренно сфальсифицированные новости".

"Это очень тайная операция, подготовленная без обратной связи", – добавил он.

В Германии отметили, что все указывает на то, что речь идет об ограниченной операции, следовательно, оценивать ее рано.

Между тем, премьер Саксонии считает, что нужно садиться за стол переговоров. Михаэль Кречмер призвал сократить поставки оружия Украине и заявил о необходимости дипломатического решения войны.

Читайте также: