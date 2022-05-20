Законопроект о 40 млрд долл. для Украины срочно везут Байдену на подпись в Южную Корею — CNN

Законопроект на сумму 40 млрд. долл. для Украины везут на подпись президенту США Джо Байдену в Южную Корею, находящуюся там с визитом.
Для того, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать лидер США.
Об этом подтвердил CNN представитель Совета национальной безопасности.
"Законопроект доставляют в Южную Корею для подписания президентом, и его несет тот, кто уже ездил в регион в рамках своих официальных обязанностей", – сказал спикер.
Законодательство предусматривает средства на военную и гуманитарную помощь, включая финансирование помощи украинским военным и силам национальной безопасности, помощь в пополнении американского оборудования, направленного в Украину, а также обеспечение здравоохранения и медицинской поддержки украинским беженца.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, подписание законопроекта безотлагательно, потому что финансирование, которое было выделено ранее, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства.
Напомним, в четверг, 19 мая, Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи в Украине на сумму 40 млрд долл. Да, 20 млрд долл. из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма рекордная, поскольку сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако, по инициативе демократов, прибавили еще 7.
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