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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Законопроект об «адских санкциях» против РФ набрал достаточное количество голосов в Сенате США — Axios

В то же время, для его продвижения необходимо определить дату рассмотрения документа в Сенате, после чего он должен пройти голосование и в Палате представителей.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Линдси Грэм

Линдси Грэм / © Associated Press

Двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом, уже имеет достаточную поддержку для принятия в Сенате США.

Об этом сообщает Axios.

По информации издания, документ о так называемых «адских санкциях» против России уже заручился необходимым количеством голосов сенаторов.

Как отмечает источник, в настоящее время законопроект имеет по меньшей мере 61 соавтора, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа.

В то же время, главным препятствием для его продвижения остается не количество голосов, а время, необходимое для вынесения документа на рассмотрение Сената. Пока конкретные сроки обсуждения законопроекта еще не определены.

После одобрения в Сенате документ также должен получить поддержку Палаты представителей США.

Ранее сообщалось, что Украина и ее союзники надеются, что смогут сохранить уровень поддержки в Вашингтоне, который был до смерти Линдси Грэма.

Мы ранее информировали, что угроза новых «адских санкций» США обрушила российский фондовый рынок.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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