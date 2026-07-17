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Законопроект об «адских санкциях» против РФ набрал достаточное количество голосов в Сенате США — Axios
В то же время, для его продвижения необходимо определить дату рассмотрения документа в Сенате, после чего он должен пройти голосование и в Палате представителей.
Двухпартийный законопроект о введении новых санкций против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом, уже имеет достаточную поддержку для принятия в Сенате США.
Об этом сообщает Axios.
По информации издания, документ о так называемых «адских санкциях» против России уже заручился необходимым количеством голосов сенаторов.
Как отмечает источник, в настоящее время законопроект имеет по меньшей мере 61 соавтора, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа.
В то же время, главным препятствием для его продвижения остается не количество голосов, а время, необходимое для вынесения документа на рассмотрение Сената. Пока конкретные сроки обсуждения законопроекта еще не определены.
После одобрения в Сенате документ также должен получить поддержку Палаты представителей США.
Ранее сообщалось, что Украина и ее союзники надеются, что смогут сохранить уровень поддержки в Вашингтоне, который был до смерти Линдси Грэма.
Мы ранее информировали, что угроза новых «адских санкций» США обрушила российский фондовый рынок.