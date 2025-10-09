Закручивают гайки Кремлю: какие жесткие ограничения готовит ЕС для России

ЕС-Россия

Реклама

Европейский Союз готовит новый удар по шпионской сети Кремля, планируя жестко ограничить передвижение российских дипломатов в рамках ЕС. Эта инициатива, являющаяся частью 19-го пакета санкций, стала прямым ответом на эскалацию гибридной войны и диверсий со стороны Москвы.

Об этом пишетEl Pais.

Новое предложение, разработанное Службой внешних действий ЕС, направлено на то, чтобы помешать Кремлю восстановить свою мощную шпионскую сеть, которая часто действовала под дипломатическим прикрытием и понесла значительные потери после массовой высылки сотен россиян 2022 года.

Реклама

Если план будет принят, российские дипломаты будут обязаны:

Сообщать власти страны, в которую они планируют поездку, не менее чем за 24 часа до отправления.

Указывать пункт въезда и выезда и транспортное средство.

Получить разрешение, поскольку принимающая страна будет иметь право отказать во въезде.

Это фактически привяжет российских представителей к странам их аккредитации и существенно ограничит их возможности для шпионской и диверсионной деятельности.

Главным двигателем новых ограничений выступает Чешская Республика, которая давно отмечала необходимость таких мер. Прага, сама неоднократно разоблачавшая российские шпионские скандалы, недавно на национальном уровне запретила въезд дипломатам без специальной аккредитации.

Инициативу обсудили представители 27 стран ЕС. Удивительно, серьезных возражений не высказала даже Венгрия, которая традиционно блокирует санкции против РФ. Определенные разъяснения пригласила только Австрия, столица которой, Вена, за последние годы превратилась в один из главных центров русского шпионажа в Европе. Для принятия решения требуется единогласная поддержка.

Реклама

Решительность ЕС объясняется ростом количества кремлевских диверсий и гибридных атак по всей Европе, включая вторжения дронов. Утратив старую шпионскую сеть, Кремль перешел к новым методам:

Сотрудничество с преступными организациями.

Вербовка гражданских лиц за небольшие деньги через соцсети.

Активизация «агентов влияния» — от политиков до инфлюэнсеров, распространяющих нарративы Москвы и подрывающих доверие к ЕС.

Новые ограничения для дипломатов должны стать четким сигналом Москве, что ее деструктивная деятельность не останется без ответа.

Напомним, на фоне частых появлений беспилотников над европейскими военными базами и аэропортами премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо заявила, что Россия ведет против Европы «гибридную войну».