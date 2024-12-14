Закрутят гайки: в Германии хотят сократить помощь украинским беженцам

Необходимо пересмотреть "социальную помощь", получаемую украинскими беженцами в Германии. Украинцы должны получать более скромную поддержку, подобную той, которая предоставляется обычным искателям убежища.

Такое мнение высказал глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во время интервью газете Rheinische Post.

По его словам, "крупнейшей, буквально взрывной статьей расходов" немецкого бюджета является именно "помощь для граждан", которую выплачивают не только украинцам.

"Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие "помощь для граждан" исчезнет. Мы планируем ввести новую базовую социальную помощь. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим большие расходы бюджета", — отметил Мерц.

Он добавил, что на практике язык гораздо легче выучить на работе, чем только на курсах, возможности для посещения которых приходится иногда ждать неделями. Поэтому планирует давать украинцам разрешение на работу и ускорить процесс признания их профессиональных квалификаций.

Напомним, все больше беженцев из Украины хотят остаться в Германии навсегда. Согласно опросу, на сегодняшний день таких 65%.

Читайте также: