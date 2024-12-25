"Закрыли на это глаза": Румыния не подтвердила пролет российской ракеты над своей территорией

Структуры Министерства обороны Румынии "продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств".
Румынская сторона заявила, что ее противовоздушная оборона не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на среду, 25 декабря.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спин для Digi24.
По его словам, украинская сторона проинформировала Румынию о пролете российской ракеты через воздушное пространство Молдовы около 7:30 утра, после чего она "в течение двух минут" была в районе города Дарабаны.
"Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленным средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечение румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии", — подытожил представитель.
Напомним, во время массированной ракетной атаки 25 декабря одна российская ракета пересекла воздушное пространство четырех стран. Ракета, запущенная с территории России, сначала направлялась через юг Украины, пролетела 140 км через воздушное пространство Молдовы и Румынии, и снова вернулась на территорию Украины.
Читайте также: