"Закрыли на это глаза": Румыния не подтвердила пролет российской ракеты над своей территорией

Структуры Министерства обороны Румынии "продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств".

Румынская сторона заявила, что ее противовоздушная оборона не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на среду, 25 декабря.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спин для Digi24.

По его словам, украинская сторона проинформировала Румынию о пролете российской ракеты через воздушное пространство Молдовы около 7:30 утра, после чего она "в течение двух минут" была в районе города Дарабаны.

"Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленным средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечение румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии", — подытожил представитель.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 25 декабря одна российская ракета пересекла воздушное пространство четырех стран. Ракета, запущенная с территории России, сначала направлялась через юг Украины, пролетела 140 км через воздушное пространство Молдовы и Румынии, и снова вернулась на территорию Украины.

Читайте также: