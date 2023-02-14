Закрыли школы и отменили сотни авиарейсов: Новую Зеландию охватил мощный циклон "Габриэль"

Непогода повлекла за собой наводнения и разрушения в некоторых регионах страны.

В Новой Зеландии обильные осадки вызвали масштабные наводнения, отключения электроэнергии и закрытие дорог. Жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют.

Об этом сообщает Associated Press.

Со вторника, 14 февраля, в некоторых регионах страны, пострадавших от циклона "Габриэль", будет действовать чрезвычайное положение. Это касается и Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии, а также регионов Нортленд, Тайраухити, Бухта изобилия, Вайкато и Хокс-Бей.

В частности, в Окланде погибли четыре человека. В городе остановили поезда и закрыли школы. Авиакомпании отменили более 500 рейсов. В наиболее пострадавших регионах военные помогают местным эвакуироваться.

Метеоролог Льюис Феррис сообщил, что метеорологическая станция в регионах Хокс-Бэй и Нейпир зафиксировала за одну ночь в три раза больше осадков, чем обычно выпадает за весь февраль.

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Ранее мы сообщали, что побережье Израиля накрыло шторм "Барбара". По данным Управления водных ресурсов Израиля, Галилейское море за сутки поднялось на 1,5 сантиметра на фоне сильного дождя.

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