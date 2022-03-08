"Закрыть дверь перед мордой зверя": Украина призвала выключить ряд телеканалов на территории России

В Нацсовете призвали производителей и дистрибьюторов телеконтента прекратить привычную и комфортную жизнь россиян.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился к производителям и дистрибьюторам телеконтента с призывом прекратить трансляцию ряда каналов в России в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

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"Пока одна часть украинцев защищает свою территорию, а другая прячется по укрытиям или в лифтовых холлах или в погребах, прислушиваясь к канонаде и сигналам воздушной тревоги, российские зрители просматривают NatGeo, Animal Planet, VIP Premiere, TV1000, Mezzo Live HD и слушают MTV's и остальные каналы семейства MTV. Более 50 телеканалов…", – говорится в заявлении.

В Нацсовете призвали производителей и дистрибьюторов телеконтента прекратить привычную и комфортную жизнь россиян и прекратить распространение каналов на территории агрессора.

"Мы просим вас почувствовать и понять свою ответственность за все 8 лет распространения ваших программ в аннексированном Крыму и оккупированных Россией отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, что было бесспорным сигналом Кремлю о поддержке миром его грязных дел", – отмечается в сообщении.

"Это – не о закрытии неба над Украиной. Это – о закрытии двери перед мордой зверя", – добавили в Нацсовете.

Там также пообещали сохранить доступ к украинской аудитории всех каналов, которые прекратят дистрибуцию на территории России сегодня; а также сделать все, чтобы украинский зритель навсегда забыл о существовании каналов, которые останутся доступными для просмотра на территории агрессора завтра.

Напомним, для того чтобы каждый желающий в любой точке Западной и Восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы "Украина 24", "1+1", "Рада", ICTV Ukraine, Inter можно найти на открытом спутнике.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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