Закрыть Шенген: ряд стран ЕС сделал заявление о запрете въезда — кого коснется

В ЕС требуют закрыть въезд в Шенгенскую зону — детали

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Страны Балтии, Северной Европы и Польша требуют закрыть въезд в Шенгенскую зону для российских военных.

Об этом пишет err.

Министры внутренней безопасности стран Балтии, Северной Европы и Польши, встречавшиеся в Таллинне в четверг, 19 июня, обнародовали совместное заявление, в котором подтвердили свое решение запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, участвовавшим в агрессии против Украины.

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На встрече высокого уровня также присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничного агентства.

«Сотни тысяч граждан России, воевавших против независимой европейской страны. Мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгену — мы не будем предоставлять им вид на жительство, мы не будем предоставлять им виз, поскольку вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, подчеркнув важность.

Отмечается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после завершения активных боевых действий.

Напомним, еще в 2023 году Румыния и Болгария достигли соглашения о присоединении к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю. Поэтому в марте 2024-го процесс состоялся.

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Речь шла о том, что Кипр планирует выполнить все требования для присоединения к концу 2025 года.

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