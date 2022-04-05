Закрытие консульств и запрет на въезд: перечень государств, высылающих дипломатов РФ из-за резни в Буче

От российских дипломатов решили избавиться во многих государств мира.
После информации о жутких убийствах российскими военными мирных жителей Киевщины многие государства мира решили выслать дипломатов страны-агрессора. Большинство из них обвиняют в шпионаже.
ТСН.ua собрал перечень государств, решивших избавиться от российских дипломатов.
- Литва отправляет российского посла из страны и закрывает консульство в Клайпеде.
- Германия высылает 40 российских дипломатов и запрещает въезд на территорию государства.
- Франция отправляет из страны 35 дипломатических работников РФ.
- Италия выслала 25 российских дипломатов.
- Дания высылает 15 российских дипломатов.
- Швеция выдворила из страны трех российских дипломатов.
- Испания — 25 российских дипломатов.
- Польша – 45 дипломатов РФ.
- Словакия высылает 35 российских дипломатов.
- Чехия – одного дипломата.
- Нидерланды – 17 дипломатов РФ.
- Бельгия – 21 дипломата.
- Ирландия – 4 дипломатов РФ.
- Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 их работников.
- Латвия закрывает генеральные консульства России и выдворяет 13 их сотрудников.
- Словения высылает 33 российских дипломатов.
- Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства России.
- МИД Румынии объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте.
Напомним, Зеленский призвал ООН отстранить РФ от блокировки решений или самораспуститься.
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