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Закрытие консульств и запрет на въезд: перечень государств, высылающих дипломатов РФ из-за резни в Буче

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Закрытие консульств и запрет на въезд: перечень государств, высылающих дипломатов РФ из-за резни в Буче

gettyimages.com

От российских дипломатов решили избавиться во многих государств мира.

После информации о жутких убийствах российскими военными мирных жителей Киевщины многие государства мира решили выслать дипломатов страны-агрессора. Большинство из них обвиняют в шпионаже.

ТСН.ua собрал перечень государств, решивших избавиться от российских дипломатов.

Напомним, Зеленский призвал ООН отстранить РФ от блокировки решений или самораспуститься.

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