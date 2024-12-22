Закрыты учреждения и онлайн учеба: в Иране энергетический кризис достиг критической точки

В Иране возник масштабный энергетический кризис. Правительственные учреждения приостановили работу или работают по сокращенному графику, а учебные заведения перевели занятия в онлайн. Автомагистрали и торговые центры ушли в темноту, а промышленные предприятия были обесточены, что привело к почти полной остановке производства.

Об этом The New York Times.

Несмотря на то, что у Ирана один из крупнейших запасов природного газа и нефти в мире, он находится в полномасштабном энергетическом кризисе, который можно объяснить годами санкций, бесхозяйственностью, старением инфраструктуры, расточительным потреблением — и целенаправленными атаками со стороны Израиля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, что ситуация достигла критической точки.

Большую часть прошлой недели страна фактически отключила с целью экономии энергии. В то время как рядовые иранцы возмущались, а промышленные лидеры предупреждали, что связанный с этим ущерб составляет десятки миллиардов долларов. В свою очередь президент Пезешкиан не мог предложить другого решения, кроме как извиниться.

Официальные лица заявили, что дефицит газа, который необходим стране для функционирования, составляет примерно 350 миллионов кубометров в день, и поскольку температура упала, а спрос резко возрос, чиновникам пришлось прибегнуть к экстремальным мерам.

Власти Ирана оказались перед двумя строгими выборами. Либо прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, производящие электроэнергию. Правительство избрало последний вариант, поскольку отключение газа в жилых домах перекрыло бы основной источник тепла для большинства иранцев.

До 20 декабря 17 электростанций были полностью выведены из строя, а остальные работали лишь отчасти.

Глава Координационного совета промышленности страны Мехди Бостанчи говорит, что ситуация в энергетике катастрофическая и не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались в стране.

По его оценкам, только за прошедшую неделю в Иране может сократиться производство по меньшей мере на 30-50%, а ущерб может достигнуть десятков миллиардов долларов.

В ноябре Иран начал отключать электроэнергию в жилых домах на два часа каждый день, но этого оказалось недостаточно. Отключения электроэнергии теперь происходят более случайно и длятся дольше. В течение двух дней на прошлой неделе школы, университеты, банки и государственные учреждения были закрыты с уведомлением за день у всех, кроме трех из 31 провинции Ирана. Все школы и высшие учебные заведения будут переведены в режим онлайн.

Энергетический кризис ударил в тяжелое для Ирана геополитическое время

New York Times отмечает, что энергетический кризис ударил по Ирану в особо тяжелое геополитическое время.

Региональный статус Ирана как сильного игрока серьезно ослаб после краха правительства Асада в Сирии и уничтожения Израилем Хезболлы в Ливане. Ожидается, что возвращение избранного президента Дональда Трампа повлечет за собой максимальное давление на режим, а политика еще больше сжимает экономику.

Иранская валюта риал находилась в свободном падении на этой неделе, упав к самому низкому курсу по отношению к доллару.

Ранее издание The Guardian сообщало, что женщин в Иране могут приговорить к смертной казни за нарушение "законов морали".

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