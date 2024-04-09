Закупка оружия по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше (фото)

Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости.
В Украине и Польше правоохранители провели обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Как стало известно, 9 апреля на территории Украины и Польши проведены обыски по возможной закупке вооружения по завышенным ценам.
"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Расследование продолжается", — рассказали в НАБУ.
Напомним, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.
Читайте также: