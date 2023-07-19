"Залечь на дно" в КНДР: что произошло с американцами, которые пересекали границу с Северной Кореей

США и возглавляемое ими командование ООН утверждают, что работают над урегулированием ситуации, связанной с американским солдатом Тревисом Кингом, удерживаемым в КНДР из-за того, что он без разрешения пересек границу с Южной Кореей. В течение многих лет другие американцы также пересекали границу Северной Кореи, включая нескольких военнослужащих США.

Об этом пишет Associated Press.

Некоторых американцев привлекала загадочность полицейского государства закрытого типа, питающегося враждой в США. Остальные были задержаны после того, как въехали в Северную Корею как туристы. В одном трагическом случае это кончилось смертью.

Чарльз Дженкинс

Бывший дезертир армии США в Северную Корею Чарльз Дженкинс вместе со своими дочерями Микой и Бриндой в международном аэропорту Нарита, Япония, 14 июня 2005 года/AP

Чарльз Дженкинс, родившийся на Рич-Сквер, штат Северная Каролина, был одним из немногих американских солдат времен Холодной войны, бежавших в Северную Корею во время службы на Юге.

Дженкинс, который тогда был сержантом армии, покинул свой пост в 1965 году и скрылся через демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи. Северная Корея рассматривала Дженкинса как инструмент пропаганды, демонстрируя его на открытках и фильмах.

В 1980 году Дженкинс женился на 21-летней Хитоме Сога, японской студентке-медсестре, похищенной северокорейскими агентами в 1978 году.

Сога было позволено вернуться в Японию в 2002 году. В 2004 году Дженкинсу разрешили покинуть Северную Корею и вернуться к своей жене в Японии, где он сдался военным властям США и предстал обвиняемым в том, что он покинул свое подразделение и перебежал в Северную Корею. Он был уволен из армии с лишением почестей и осужден на 25 дней в военной тюрьме США в Японии. В 2017 году он скончался в Японии.

Брюс Байрон Лоуренс

Понятно, что на то, как Северная Корея обращалась с заключенными американцами, влияет состояние ее отношений с Вашингтоном.

Брюс Байрон Лоуренс воспользовался благоприятной дипломатией в 2018 году между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, которые встретились на саммите в июне того года, где сформулировали амбициозные цели по поводу нуклеарного разоружения как Корейского разоружения.

Через пять месяцев Северная Корея объявила, что она высылает Лоуренса, незаконно попавшего в страну из-за Китая в октябре. Решение Северной Кореи депортировать Лоуренса только через месяц лишения свободы было очень быстрым по стандартам этой страны, что, очевидно, отражало желание поддерживать позитивную атмосферу для диалога с Соединенными Штатами.

Во время подготовки к саммиту Трампа-Кима в июне Северная Корея уволила троих американских иждивенцев — Ким Дон Чула, Тони Кимма и Ким Хак Сонга, вернувшихся домой на самолете вместе с тогдашним госсекретарем Майком Помпео.

Однако дипломатия "развалилась" после второго саммита Трампа-Кима в феврале 2019 года, когда американцы отклонили требования Северной Кореи о значительном снятии санкций в обмен на частичный отказ от своих ядерных возможностей.

Мэтью Миллер

Мэттью Миллер, гражданин США, во время суда над ним в Пхеньяне, Северная Корея, 14 сентября 2014 года/AP

В сентябре 2014 года, когда ему было 24 года, Мэтью Миллер из Бейкерсфилда, штат Калифорния, был приговорен Верховным судом Северной Кореи к шести годам тяжелого труда по обвинению в незаконном пересечении границы страны со шпионскими целями.

Суд заявил, что Миллер разорвал свою туристическую визу, прибыв в аэропорт Пхеньяна в апреле того года, и признался в "диком стремлении" исследовать условия тюрьмы Северной Кореи, чтобы тайком исследовать ситуацию с правами человека в стране.

Первая объявленная Северной Кореей информация о задержании Миллера поступила в тот же месяц, когда тогдашний президент Барак Обама находился в командировке в Южной Корее.

Миллера выпустили на свободу в ноябре того же года вместе с другим американцем, Кеннетом Бэ, миссионером и гидом туров.

За несколько недель до увольнения, Миллер разговаривал с агентством The Associated Press в отеле в Пхеньяне, где северокорейские чиновники разрешили ему позвонить по телефону своей семье. Миллер заявил, что он проводил по восемь часов в день, работая в поле, и находился в изоляции.

Кеннет Бе

Американский миссионер Кеннет Бе разговаривает с журналистами в Больнице дружбы в Пхеньяне, Северная Корея, 20 января 2014 года/AP

Кеннет Бэ, корейско-американский миссионер из Линнвуда, штат Вашингтон, был арестован в ноябре 2012 года, когда он возглавлял тургруппу в специальной экономической зоне Северной Кореи.

Северная Корея приговорила Бе к 15 годам лишения свободы за "враждебную деятельность", включая контрабанду подстрекательской литературы и попытку создать базу для антиправительственной деятельности в отеле в приграничном городе. Семья Бе заявляла, что он страдал хроническими проблемами со здоровьем, включая боль в спине, диабет, сердечные заболевания и болезни печени.

Бе вернулся в Соединенные Штаты в ноябре 2014 года после тайной миссии Джеймса Клаппера, тогдашнего директора национальной разведки США, также обеспечившего увольнение Миллера.

Джеффри Фаул

Джефри Фаул, американец, задержанный в Северной Корее, во время разговора с Associated Press в Пхеньяне, Северная Корея, 1 сентября 2014 года/AP

За месяц до освобождения Бе и Миллера, Северная Корея также выпустила Джеффри Фаула, муниципального работника из штата Огайо, содержавшегося под стражей в течение шести месяцев за то, что оставил Библию в ночном клубе в городе Чхонджин. Увольнение Фаула произошло в результате переговоров, в которых принимал участие отставной дипломат и бывший конгрессмен из Огайо Тони Холл.

Хотя Северная Корея официально гарантирует свободу религии, аналитики и дезертиры описывают страну как антирелигиозную. Распространение Библии и тайных молитвенных служб может привести к заключению или смертной казни, утверждают дезертиры.

В 2009 году американский миссионер Роберт Парк появился в Северной Корее с Библией в руках, чтобы обратить внимание на нарушение прав человека в Северной Корее. Парк, депортированный из Северной Кореи в феврале 2010 года, заявил, что был подвергнут пыткам властями.

Отто Уормбир

Американский студент Отто Уормбир выступает перед журналистами в Пхеньяне, Северная Корея, 29 февраля 2016 года/AP

Отто Уормбир, 22-летний студент Университета Виргинии, умер в июне 2017 года, вскоре после того, как его привезли домой в коме после 17 месяцев в тюрьме Северной Кореи.

В январе 2016 года власти Северной Кореи изъяли Уормбира из туристической группы и осудили его по обвинению в попытке похитить пропагандистский плакат и приговорили к 15 годам каторжных работ.

Не предоставив четкого объяснения причины повреждения мозга Вормбира, Северная Корея отвергла обвинение его семьи в пытках и подчеркнула, что оказывала ему медицинскую помощь со "всей искренностью". Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в проведении компании по порче ее репутации и заявила, что сама "главная жертва" в смерти Вормбира.

В 2022 году федеральный судья США в Нью-Йорке решил, что родители Уормбира — Фред и Синди Уормбири — должны получить 240 300 долларов, которые были конфискованы с банковского счета Северной Кореи. Это составляет частичный платеж из общей суммы более 501 миллиона долларов, который им был назначен в 2018 году федеральным судьей в Вашингтоне.

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