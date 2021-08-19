Залез в отсек шасси: в самолете США нашли останки футболиста молодежной сборной Афганистана

Спортсмен пытался втиснуться в переполненный самолет, чтобы сбежать из захваченного "Талибаном" Кабула.

Игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб, когда пытался вылететь из Кабула из-за прихода талибов. Он забрался в отсек шасси военно-транспортного самолета C-17A ВВС США, где впоследствии нашли его останки.

Об этом сообщил афганский журналист Бабак Тагвай в Twitter.

"Очень печальная весть: один из молодых людей, который несколько дней назад пытался покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, был игроком национальной молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси", — написал журналист.

Останки футболиста были обнаружены после приземления самолета на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. Сейчас самолет временно не выполняет полеты, пока специалисты проводят инспекцию.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF 's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan ' s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Ранее в Сеть попало видео взлета самолета C-17A ВВС США. Афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну. Сообщалось, что тогда несколько человек, которые цеплялись на шасси и другие детали самолета, разбились насмерть.

Afghanistan's tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Кроме этого, люди бегали просто по взлетной полосе под движущимся самолетом, подвергаясь опасности.

Shocking: Not an Hollywood movie, this is Kabul international airport right now. pic.twitter.com/LLDQrKyLGs — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Напомним, что американские военно-воздушные силы C-17 Globemaster III безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула. C-17 прибыл в аэропорт Кабула для доставки оборудования для эвакуации и не собирался брать на себя такую большую нагрузку.

Прежде чем экипаж успел выгрузить груз, самолет окружили сотни афганских мирных жителей, нарушивших периметр безопасности и прорвались на борт. Поскольку ситуация ухудшалась, экипаж решил взлететь.

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