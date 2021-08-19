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Залез в отсек шасси: в самолете США нашли останки футболиста молодежной сборной Афганистана

Залез в отсек шасси: в самолете США нашли останки футболиста молодежной сборной Афганистана

Заки Анвари (Instagram)

Спортсмен пытался втиснуться в переполненный самолет, чтобы сбежать из захваченного "Талибаном" Кабула.

Игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб, когда пытался вылететь из Кабула из-за прихода талибов. Он забрался в отсек шасси военно-транспортного самолета C-17A ВВС США, где впоследствии нашли его останки.

Об этом сообщил афганский журналист Бабак Тагвай в Twitter.

"Очень печальная весть: один из молодых людей, который несколько дней назад пытался покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, был игроком национальной молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси", — написал журналист.

Останки футболиста были обнаружены после приземления самолета на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. Сейчас самолет временно не выполняет полеты, пока специалисты проводят инспекцию.

Ранее в Сеть попало видео взлета самолета C-17A ВВС США. Афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну. Сообщалось, что тогда несколько человек, которые цеплялись на шасси и другие детали самолета, разбились насмерть.

Кроме этого, люди бегали просто по взлетной полосе под движущимся самолетом, подвергаясь опасности.

Напомним, что американские военно-воздушные силы C-17 Globemaster III безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула. C-17 прибыл в аэропорт Кабула для доставки оборудования для эвакуации и не собирался брать на себя такую большую нагрузку.

Прежде чем экипаж успел выгрузить груз, самолет окружили сотни афганских мирных жителей, нарушивших периметр безопасности и прорвались на борт. Поскольку ситуация ухудшалась, экипаж решил взлететь.

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